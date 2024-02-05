Петербургские власти разрешили строительство курортного объекта в Солнечном

Смольный согласовал строительство санаторного комплекса. Планируется построить 14 корпусов, площадь которых составит более 8 тыс. «квадратов».

«В Санкт-Петербурге комитет по охране памятников согласовал строительство санаторного комплекса», – пишут СМИ со ссылкой на комитет по охране памятников.

Максимальная высота зданий составит 15 м. В настоящее время на этой территории находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Солнечное», уточняет издание «АБН 24». Предполагается, что строительством займется ООО «Специализированный застройщик «Ривьера Парк».