Дума Ставрополья предлагает продлить эксперимент по курортному сбору в РФ

Депутаты Думы Ставрополья выступили с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в России на пять лет.

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Инициативу поддержали территории-участники эксперимента в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе краевого парламента.

"Законопроект <...> разработан Думой Ставропольского края и направлен в Государственную Думу Российской Федерации. Законодательная инициатива Думы Ставрополья уже поддержана участниками эксперимента - органами местного самоуправления Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска и Минераловодского муниципального округа", - говорится в сообщении.

Законопроект "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры" будет также направлен в законодательные органы субъектов РФ с просьбой поддержать инициативу. Парламентарии Ставрополья предлагают продлить эксперимент до 31 декабря 2029 года.

С 2018 года благодаря курортному сбору в бюджет Ставрополья поступило свыше 1,8 млрд рублей, которые направили на развитие курортной инфраструктуры. В регионе в эксперименте участвуют Минераловодский округ и города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

"За почти шесть лет эксперимента на средства курортного сбора в крае реализовано более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту курортных объектов. До введения курсбора о таких темпах развития отечественных здравниц можно было только мечтать", - цитирует пресс-служба председателя краевого парламента Николая Великданя.