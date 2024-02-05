Преподаватель Клевицкая: туристической сфере в России не хватает гостиниц

"Если рассматривать курорты черноморского побережья, то здесь необходимы большие гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой. Можно сказать, турецкий вариант. Одним из хороших примеров может служить проект развития туристической территории "Новая Анапа". Но таких проектов должно быть больше", — уточнила эксперт.

По ее мнению, в стране должно быть больше трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, которые являются наиболее востребованными у туристов. Еще одним недочетом сферы является слабая информированность граждан. В связи с этим важно проводить рекламные кампании для клиентов и обучать турагентов, считает Клевицкая. Последняя проблема, о которой она рассказала, - недостаточное количество специалистов сферы сервиса.