Преподаватель Клевицкая: туристической сфере в России не хватает гостиниц
Недостаточное количество гостиниц является одним из недостатков туристической индустрии в России.
Об этом RuNews24 рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевицкая.
"Если рассматривать курорты черноморского побережья, то здесь необходимы большие гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой. Можно сказать, турецкий вариант. Одним из хороших примеров может служить проект развития туристической территории "Новая Анапа". Но таких проектов должно быть больше", — уточнила эксперт.
По ее мнению, в стране должно быть больше трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, которые являются наиболее востребованными у туристов. Еще одним недочетом сферы является слабая информированность граждан. В связи с этим важно проводить рекламные кампании для клиентов и обучать турагентов, считает Клевицкая. Последняя проблема, о которой она рассказала, - недостаточное количество специалистов сферы сервиса.
"В ряде регионов, пользующихся популярностью среди туристов, вообще нет учебных заведений, которые готовили бы специалистов индустрии туризма и государства. При этом трудовая миграция у нас развита слабо", — заключила специалист.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня туризма на выставке-форуме "Россия" говорил, что с 2021 года спрос на внутренний туризм по России превысил "доковидный" уровень. Он отметил, что, несмотря на санкционные ограничения, все больше иностранных туристов приезжают в Россию.