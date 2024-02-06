Аэропорт Сочи начал принимать рейсы после задержек из-за непогоды

В международном аэропорту Сочи приземлились как минимум 29 самолетов, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в южном городе. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

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Уточняется, что сочинский аэропорт начал принимать рейсы после полуночи 6 февраля. За семь часов в город вернулись 19 бортов, восемь из них обслужили и отправили. К 9:30 число принятых рейсов выросло до 29.

«Еще девять мы ожидаем в течение ближайших трех часов», — добавили в пресс-службе.