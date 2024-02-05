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Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма

Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыли из-за шторма, не работает большинство магазинов и кафе, сообщает РИА «Новости».

Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма
© РИА Новости

Из-за непогоды в акваторию Сочи не выходят маломерные суда, приостановлены услуги морских прогулок.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 6 февраля. Синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды подготовлены более 200 единиц техники и 400 рабочих.

Ранее сообщалось, что сход селевых масс произошел на перегоне Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае. Пассажирам пришлось добираться до Сочи и Адлера автобусами.

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