Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма
Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыли из-за шторма, не работает большинство магазинов и кафе, сообщает РИА «Новости».
Из-за непогоды в акваторию Сочи не выходят маломерные суда, приостановлены услуги морских прогулок.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 6 февраля. Синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды подготовлены более 200 единиц техники и 400 рабочих.
Ранее сообщалось, что сход селевых масс произошел на перегоне Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае. Пассажирам пришлось добираться до Сочи и Адлера автобусами.