Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 6 февраля. Синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды подготовлены более 200 единиц техники и 400 рабочих.