Названы самые популярные направления у туристов для поездок весной

Можно посетить побережье Турции, но с учетом того, что море будет еще прохладным. В Египте наоборот в это время самая комфортная погода. Туда едет большинство туристов, так как прекращается сезон ветров и нет изнуряющей жары. В марте и апреле также можно поехать в Таиланд. В эти месяцы еще сохраняется комфортная погода, с мая могут начаться дожди, — отметила эксперт.