Пермякам предлагают дарить на 14 февраля путевки в санатории и торты с сюрпризом

Пермские компании подготовили товары и услуги, которые можно подарить на День святого Валентина. Они предлагают отправиться в путешествие, приобрести драгоценный подарок или удивить загорающимся тортом. URA.RU составило подборку вариантов, которые помогут приятно удивить вторую половинку 14 февраля.

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Курорты Пермского края предлагают на День святого Валентина дарить сертификаты на отдых. В санатории «Усть-Качка» можно купить подарочную карту номиналом от 5 до 25 тысяч рублей. Здравница «Ключи» продает сертификаты на сумму до 50 тысяч рублей.

Пермские кондитерские подготовили к празднику необычные бенто торты. Это небольшой десерт на 1-2 порции весом до 500 грамм. На них можно написать признание в любви или нанести романтичную картинку, как это делают в кафе «Вкусно». В кондитерской «15.20» сделали бенто торты, у которых поджигается верхний слой, а когда он сгорает, появляется тайное сообщение. Стоимость тортов в Перми начинается от 1200 рублей за штуку и зависит от сложности украшения и начинки.

Любителям экзотических путешествий пермские туристические фирмы предлагают дарить путевки в Таиланд. Из Перми стоит вылет на Пхукет 15 февраля, поэтому отправиться туда можно сразу после праздника. Агентство «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что путевки на эту дату начинаются от 106 тысяч рублей на человека на 11 ночей. Завтраки включены в стоимость.

Ювелирные салоны устроили в честь праздника распродажи. В «Эпл даймонд» до 14 февраля действует скидка 5%, а в «MIUZ Diamonds» продолжается зимняя распродажа со скидками до 60%.