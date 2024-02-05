В Новосибирске авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отказ перевозить пассажиров

«В декабре 2023 года авиакомпанией «Победа» незаконно отказано в перевозке 2 пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирск в Санкт-Петербург, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна», – сообщили представители ведомства.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, уточняют в прокуратуре, по результатам рассмотрения будут приняты меры. Денежные средства пассажирам возвращены. Авиакомпании назначен штраф 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали о проверке, которая коснулась авиакомпанию S7. После посадки в Толмачево пассажиры из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска не получили свои вещи. Причиной стала несвоевременная доставка в пункт назначения.