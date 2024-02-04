В Госдуме предложили официально признать "сельский туризм"

Законопроект, призванный закрепить в отраслевом законе о туризме понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий, внесен в Госдуму. По мнению разработчиков, сельский туризм необходимо приравнять к туризму по статусу, что даст его организаторам больше возможностей и прав.

© Российская газета

Туризм в сельской местности в последние годы активно развивается. И, судя по всему, очень востребован. Горожане охотно едут на село, чтобы познакомиться с экзотической местностью и обычаями, попробовать местную еду. Но пока официально этот вид туризма находится в ведении Минсельхоза под названием "Агротуризм". Хотя, как утверждает автор законопроекта, депутат от Тульской области Надежда Школкина, это очень странно: "Лишь четыре процента туристских объектов (это около 1,2 тысячи), расположенных на сельских территориях, являются объектами агротуризма. Да и то статус сельскохозяйственного товаропроизводителя из них имеет только половина".

Так что пока сельские жители чаще всего на свой страх и риск и... на собственные средства создают то, что привлекает к ним гостей. Стараются показать местную экзотику, ради которой путешественники и преодолевают порой тысячи километров. Так, селекционер из города Камызяка Астраханской области, кандидат сельскохозяйственных наук Артем Соколов вместе со своим отцом занимается селекцией и производством семян бахчевых культур. "Порой проводим по пять экскурсий в день", - говорит селекционер. И мечтает поставить домики, где приезжие смогут отдохнуть от астраханского зноя. Надежда у него на то, что когда-нибудь им удастся получить федеральный грант "Агротуризм".

По словам исполнительного директора группы компаний "Турист" Ильи Кычанова, в регионе появляется все больше мест для любителей сельского туризма. "Только расположение в сельской местности еще не делает их объектом сельского туризма. Должна быть совокупность факторов, предложений и комплекс услуг для потребителя. Большинство туристических мест, которые позиционируют себя таким образом, объединить в себе эти факторы не могут".

- Если поддержка сельскохозяйственных стартапов в регионе выстроена очень грамотно, то туризма явно буксует, - признался "РГ" Владимир Карапетян, руководитель кооператива, который поставил на поток производство сыров, а теперь решил развивать и туризм. - У нашего куратора Минсельхоза гранты на его развитие выделяются по остаточному принципу, выиграть их практически нереально.

Сетует, что гранты невозможно получить, и Петр Преде, который пытается в сибирской тайге открыть не только питомник маралов, но и базу для любителей отдыха с рыбалкой, охотой и лыжными трассами. Казалось, грех жаловаться Габделахмату Котдусову из Татарстана, который открыл страусиную ферму "Татарский страус" и теперь принимает до 30 тысяч туристов в год. Но, как признается фермер: "Была бы госпрограмма для получения субсидий - было бы все намного проще".

Пока сельские жители чаще всего на свой страх и риск и... на собственные средства создают то, что привлекает к ним гостей

- Развитию сельского туризма мешает прежде всего отсутствие информации как для туристов, так и для самих предпринимателей, - говорит Венера Адамович, директор АНО "Агентство развития туризма на сельских территориях". Отдыхающие не в курсе о тех точках отдыха, которые постоянно открываются, а бизнесмены не догадываются о тех мерах поддержки, которые организует государство. Другой камень преткновения - к примеру, в Татарстане нельзя строить жилые помещения на землях сельхозназначения. Это значит, что есть сложности по приему туристов непосредственно в сельской местности. Следовательно, нужно вносить изменение в местное законодательство.

В России уже принят закон о развитии инфраструктуры внутреннего туризма. Создана организация, которая занимается привлечением инвестиций, оказанием содействия строительству, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

Гранты на развитие сельского туризма у Минсельхоза выиграть практически нереально