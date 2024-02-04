Турагенты ищут «лекарство» от ухода клиентов в бронирование российских гостиниц напрямую

Опрос в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» показал, что 50% турагентов, давших ответы, более-менее активно продают туры по России. Еще 39% делают это от случая к случаю, а 7% принципиально не берутся за подобные заявки.

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Несмотря на то что большинство не отказывает клиентам, интересующимся отдыхом на российских курортах, представители туристической розницы отмечают: такая работа зачастую делается «вхолостую».

Причина – не самая дружественная политика гостиниц, которые предлагают напрямую туристам более выгодные цены. В результате клиенты порой получают от турагентов бесплатные консультации, а затем бронируют номера на сайтах рекомендованных им отелей.

Проблеме, пожалуй, столько же лет, сколько существует организованный туррынок. Однако, судя по комментариям по теме в тг-канале «Крыша ТурДома B2B», турагенты постепенно адаптируются к ситуации. Например, некоторые турагенты, чтобы минимизировать вероятность непродуктивной работы, предварительно сравнивают цены у туроператоров с прямыми предложениями гостиниц. В подборки для клиентов включают только те отели, которые им действительно выгодно продавать.

Используют и такой способ избавить себя от деятельности «вхолостую»: бесплатный подбор тура по России – только для постоянных клиентов, тех же, кто обращается впервые, просят оплатить работу по поиску подходящей гостиницы. А у одного из участников обсуждения – философский подход к проблеме:

«Некоторые туристы даже не скрывают, что лишь интересуются гостиницами, чтобы затем забронировать напрямую. Никогда таких не отваживаю, не заношу в черный список. Зато в следующий раз они приходят за заграничными турами и покупают, рекомендуют нас друзьям. Расцениваю бесплатный подбор как допуслугу, работающую на имидж турагента».

Кстати, два участника обсуждения привели известные им случаи, когда туристы, казалось бы, с выгодой забронировавшие номера напрямую в российских гостиницах, оказались в серьезном проигрыше. В высокий сезон в отелях случился овербукинг – мест было продано больше, чем есть в наличии. Под аннуляции попали как раз прямые клиенты.