Эксперт: турпоток курорта "Архыз" в КЧР в 2030 году дойдет до 2 млн человек

"К управлению курортом в КЧР мы приступили в мае 2023 года. Кроме суммы сделки, существо превышающей объем государственных инвестиций, условиями сделки предусмотрен ряд инвестиционных обязательств, - сказал он. - Инвестор взял на себя обязательство вложить до 2030 года 49,5 млрд рублей, в том числе 27,2 млрд в горнолыжную инфраструктуру. В 2024 году планируем вложить 6,4 млрд на старт развития горнолыжной инфраструктуры, что позволит нам к 2030 году увеличить туристический поток, а также обеспечить дополнительные поступления налогов в государственный бюджет".