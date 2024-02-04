Свердловская область попала в топ-15 оздоровительного туризма

«По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в санаториях Свердловской области отдохнули 130 тысяч человек за 2023 год, на 19% больше, чем за 2022 год, а по всей стране – почти 7 млн человек за прошлый год, на 6,5% больше, чем годом ранее. Выше только Краснодарский край (1 млн 282 тысяч)»