Свердловская область попала в топ-15 оздоровительного туризма
В топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023 года попала Свердловская область. В рейтинге по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2023 году по УрФО регион занял 3 место.
«По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в санаториях Свердловской области отдохнули 130 тысяч человек за 2023 год, на 19% больше, чем за 2022 год, а по всей стране – почти 7 млн человек за прошлый год, на 6,5% больше, чем годом ранее. Выше только Краснодарский край (1 млн 282 тысяч)»
Далее по убыванию в рейтинге расположились Ставропольский край, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Челябинская область, Тюменская область, Пермский край, Новосибирская и Кемеровская области.
Наибольший интерес вызвали у туристов путёвки, средняя стоимость которых составляла от 2000 до 2500 рублей в сутки. Путевки в диапазоне от 3000 до 3500 рублей стали вторыми по популярности ценового сегмента. Трети по популярности – путёвки по цене до 4000 рублей.
Чаще всего россияне выбирали здравницы для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и кардиологии.