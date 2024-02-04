Дорогу к селу Териберка в Заполярье открыли после непогоды

Дорогу к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области открывают для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Автоподъезд к селу был закрыт с 26 января, 3 февраля проезд открывали на 7,5 часа, но затем вновь закрыли из-за метели.

"С 15:00 мск будут открыты проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (км 32 - км 136 + 570) и автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 38 + 260) для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.