Ненастоящих серферов выгоняют с Камчатки

«Стоит только убрать куски арматуры в виде заборов, несуразные и ржавые контейнеры и прочий инвентарь, сдающийся в аренду находчивыми... Не будет заборов и шлагбаумов, не будет частных территорий и, наконец, наш пляж должен перестать быть предметом перепродажи!», - написал он в своем telegram-канале.