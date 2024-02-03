Ненастоящих серферов выгоняют с Камчатки
Городские власти объявили войну предприимчивым гражданам, оккупировавшим знаменитый Халактырский пляж, сообщает DEITA.RU.
Демонтаж незаконных построек начали на пляже, являющемся визитной карточкой Камчатского полуострова и точкой притяжения для сёрферов со всей страны. Посмотреть на уникальный вулканический пляж, океан и вулканы сюда ежегодно приезжают тысячи гостей.
Глэмпинг на черном пляже стал неплохим бизнесом – сутки проживания в среднем стоят порядка 15 тысяч рублей, и это далеко не предел.
И с каждым годом построек на пляже все больше, а разнообразие «жилых модулей» поражает воображение. Решительно бороться с этим явлением начал мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.
В ответ на недовольство демонтажем он назвал возмущенных «серферов» предприимчивыми людьми и призвал оставить пляж спортсменам и людям, желающим соединиться с природой.
«Стоит только убрать куски арматуры в виде заборов, несуразные и ржавые контейнеры и прочий инвентарь, сдающийся в аренду находчивыми... Не будет заборов и шлагбаумов, не будет частных территорий и, наконец, наш пляж должен перестать быть предметом перепродажи!», - написал он в своем telegram-канале.
Что касается серферов, «настоящие на пляже остаются», добавил мэр.