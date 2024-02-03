Нижний Новгород получил статус культурной столицы

Накануне, 2 февраля, в концертном Пакгаузе состоялось значимое событие – передача Нижнему Новгороду символа «Культурная столица России – 2024». Город первым в стране будет нести это гордое звание, а в 2025 году передаст его Грозному.

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«Быть культурной столицей года – очень ответственно», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович перед началом торжественной церемонии.

По его словам, планы на год масштабные. В программе порядка 150 мероприятий, как новых, так и полюбившихся нижегородцам, например «Горький fest», INTERVALS, «Столица закатов». Первый фестиваль запланирован на апрель.

После третьего звонка гости собрались в зале. И первым на сцену поднялся председатель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков, которого публика встречала бурными овациями. Он обратился к собравшимся гостям с пожеланием:

«Пусть все будет картина маслом». «Невероятный, прекрасный Нижний Новгород. От всей души хочу поздравить вас с приобретением такого невероятно высокого статуса – культурная столица нашей великой и многонациональной родины», – отметил Машков, добавив, что столь высокое звание даст возможность развиваться еще больше.

Ну, а главный атрибут торжественного вечера – статуэтку символа культстолицы – лично в руки главе города Юрию Шалабаеву передал депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков. Перед этим в беседе с журналистами он обратил внимание, что городов в России тысячи, а значит впереди столько же лет работы, столько же других культурных столиц.

«Конкурс впервые проходит в России, в Нижегородской области. Быть первым – великая честь и вызов. Право быть первой культурной столицей федерального уровня досталось Нижнему Новгороду. Поздравляю», – сказал он со сцены.

В свою очередь Шалабаев акцентировал внимание на том, что статус столицы город получает далеко не в первый раз. Когда-то целый год находился в положении «культурной столицы», но не всей страны, а Приволжского федерального округа.

«Быть культурной столицей особо почетно. Культура – это не только про музыку, кинематограф, изобразительное искусство... Это про все. Уверен, что Нижний Новгород как продолжатель великих традиций предков по праву завоевал этот титул и с достоинством проведет 2024 год», – высказался мэр.

С приветственным словом к нижегородцам также обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Лично он не присутствовал, но передал послание, которое зачитал Шалабаев. По его словам, успех областной столицы – это результат кропотливой работы, признание достижений региона. В сентябре прошлого года по итогам федерального конкурса «Культурная столица года» Нижний Новгород одержал победу.