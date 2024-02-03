Быть первым – честь: Нижний Новгород получил статус культурной столицы
Накануне, 2 февраля, в концертном Пакгаузе состоялось значимое событие – передача Нижнему Новгороду символа «Культурная столица России – 2024». Город первым в стране будет нести это гордое звание, а в 2025 году передаст его Грозному.
«Быть культурной столицей года – очень ответственно», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович перед началом торжественной церемонии.
По его словам, планы на год масштабные. В программе порядка 150 мероприятий, как новых, так и полюбившихся нижегородцам, например «Горький fest», INTERVALS, «Столица закатов». Первый фестиваль запланирован на апрель.
После третьего звонка гости собрались в зале. И первым на сцену поднялся председатель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков, которого публика встречала бурными овациями. Он обратился к собравшимся гостям с пожеланием:
«Пусть все будет картина маслом». «Невероятный, прекрасный Нижний Новгород. От всей души хочу поздравить вас с приобретением такого невероятно высокого статуса – культурная столица нашей великой и многонациональной родины», – отметил Машков, добавив, что столь высокое звание даст возможность развиваться еще больше.
Ну, а главный атрибут торжественного вечера – статуэтку символа культстолицы – лично в руки главе города Юрию Шалабаеву передал депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков. Перед этим в беседе с журналистами он обратил внимание, что городов в России тысячи, а значит впереди столько же лет работы, столько же других культурных столиц.
«Конкурс впервые проходит в России, в Нижегородской области. Быть первым – великая честь и вызов. Право быть первой культурной столицей федерального уровня досталось Нижнему Новгороду. Поздравляю», – сказал он со сцены.
В свою очередь Шалабаев акцентировал внимание на том, что статус столицы город получает далеко не в первый раз. Когда-то целый год находился в положении «культурной столицы», но не всей страны, а Приволжского федерального округа.
«Быть культурной столицей особо почетно. Культура – это не только про музыку, кинематограф, изобразительное искусство... Это про все. Уверен, что Нижний Новгород как продолжатель великих традиций предков по праву завоевал этот титул и с достоинством проведет 2024 год», – высказался мэр.
С приветственным словом к нижегородцам также обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Лично он не присутствовал, но передал послание, которое зачитал Шалабаев. По его словам, успех областной столицы – это результат кропотливой работы, признание достижений региона. В сентябре прошлого года по итогам федерального конкурса «Культурная столица года» Нижний Новгород одержал победу.
В следующем году этот титул будет передан Грозному. Кстати, его представители тоже посетили мероприятие, вместе с ними прибыли и гости из дружественной Белоруссии. Новичков раскрыл секрет, что в республике аналогичный конкурс проводится уже 15 лет. После торжественных речей и церемонии передачи статуэтки зал наполнился музыкой. Концерт дали оркестр La Voce Strumentale под руководством главного дирижера Дмитрия Синьковского, а также Нижегородский русский народный оркестр под руководством главного дирижера Бориса Схиртладзе.