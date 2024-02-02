Более 60 отелей открыто в Вологде

«Сегодня у нас очередной визит в недавно открывшийся отель. В нём совмещены процедуры по оздоровлению с проживанием. Тут удобно разместиться с семьей. Всего в Вологде порядка 60 коллективных средств размещения. Каждый год открываются мини-отели. Это наша местная локальная “фишка”. Такие отели очень популярны у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Сюда можно приехать, погулять по нашему городу и посетить местные достопримечательности, что очень радует», - говорит Ирина Петрова - начальник отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды.