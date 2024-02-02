Более 60 отелей открыто в Вологде
Один из них открылся в конце 2022 года по адресу Бурмагиных, 34в. Гостям отеля - жители со всей России. За последние полгода в основном из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Мурманска.
В отеле 13 номеров, бассейн глубиной 180 сантиметров, хамам, сауна. Комплекс процедур входит в стоимость номеров, как и завтраки. В меню отеля - вологодские продукты, по запросу – вологодское масло.
«Сегодня у нас очередной визит в недавно открывшийся отель. В нём совмещены процедуры по оздоровлению с проживанием. Тут удобно разместиться с семьей. Всего в Вологде порядка 60 коллективных средств размещения. Каждый год открываются мини-отели. Это наша местная локальная “фишка”. Такие отели очень популярны у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Сюда можно приехать, погулять по нашему городу и посетить местные достопримечательности, что очень радует», - говорит Ирина Петрова - начальник отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
Туризм – одно из ключевых направлений развития Вологды в ближайшие годы. В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года туристический поток в областную столицу составил 54 867 человек. Это на 1,4 % выше прошлогодних показателей. В новогодние праздники гостиницы, хостелы, мини-отели, гостевые дома Вологды были заполнены в среднем на 63 %.
В настоящий момент Городской проектный центр Вологды разработает интерактивную карту. Она позволит проложить удобный маршрут и увидеть доступные для маломобильных граждан объекты туристической инфраструктуры. Карту планируется запустить к юбилею города в 2027 году.
Кроме того, к этому году планируется реставрация Вологодского кремля. Сейчас, по поручению врио губернатора Георгия Филимонова разрабатывается проектно-сметная документация реконструкции городского аэропорта.