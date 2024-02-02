Крым и Южная Осетия будут развивать туризм

Крым и Республика Южная Осетия будут развивать сотрудничество в сфере туризма и культурных обменов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с заместителем Председателя Правительства Республики Южная Осетия - министром финансов Дзамболатом Тадтаевым.

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Делегация Южной Осетии находится в Крыму с рабочим визитом. На встрече стороны обсудили итоги первого заседания Совместной рабочей группы двух республик, во время которого был подписан протокол о реализации Соглашения в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Интересным вариантом совместной деятельности может стать культурная и туристическая сферы, в том числе в части организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма и проведения дней культуры Южной Осетии в нашей республике", - сообщил Сергей Аксенов.