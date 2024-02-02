Турэксперт Осауленко: карты для иностранцев подойдут организованным туристам

Директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что российские банки начали выпускать платежные карты для иностранных туристов.

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По его словам, новшество будет удобно в первую очередь организованным путешественникам.

"Потому что часть организационного процесса по получению таких карт будут брать на себя туроператоры. И это очень важно, когда турист до своей туристической поездки решает все эти организационные моменты. И по приезду получает для себя возможность достаточно полноценно отдыхать", — отметил Осауленко.

Он добавил, что на сегодняшний день обсуждаются и другие меры поддержки для зарубежных гостей, к примеру, расширение временного диапазона работы обменных пунктов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева, российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран.