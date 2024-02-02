Коктейль-байк, термы и медицинский туризм: стенд Тюменской области вызвал ажиотаж на выставке «Россия»

«Уникальность этого проекта состоит в том, что мы смогли объединить качество и безопасность в оказании медицинской помощи, которая не уступает ведущим клиникам страны, а порой и зарубежья», – рассказала «ФедералПресс» замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова .

По ее словам, каждый день центру доверяют свое здоровье более 7 тысяч пациентов. Это не только тюменцы, но также жители соседних регионов, других частей страны и 40 стран мира. Тюменская делегация подготовила для гостей различные интерактивы, в том числе игру по составлению здорового меню. Желающие могли прокатиться на коктейль-байке или попасть на групповую сессию с психологом. Взрослых гостей стенд Тюменской области заинтересовал термальными источниками, а людей более старшего возраста – советами по работе с повышенным сахаром крови и холестерином. Тюменская делегация рассказывала и о медицинском туризме. Экспорт медицинских услуг в России развивается в рамках трех нацпроектов – «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Экспорт услуг».