Коктейль-байк, термы и медицинский туризм: стенд Тюменской области вызвал ажиотаж на выставке «Россия»
Тюменская область поделилась своими достижениями и флагманскими проектами в сфере здравоохранения. С первых часов работы стенд региона окружили люди. Особое внимание гостей выставки «Россия» вызвала экспозиция «Медицинского города».
«Уникальность этого проекта состоит в том, что мы смогли объединить качество и безопасность в оказании медицинской помощи, которая не уступает ведущим клиникам страны, а порой и зарубежья», – рассказала «ФедералПресс» замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.
По ее словам, каждый день центру доверяют свое здоровье более 7 тысяч пациентов. Это не только тюменцы, но также жители соседних регионов, других частей страны и 40 стран мира. Тюменская делегация подготовила для гостей различные интерактивы, в том числе игру по составлению здорового меню. Желающие могли прокатиться на коктейль-байке или попасть на групповую сессию с психологом. Взрослых гостей стенд Тюменской области заинтересовал термальными источниками, а людей более старшего возраста – советами по работе с повышенным сахаром крови и холестерином. Тюменская делегация рассказывала и о медицинском туризме. Экспорт медицинских услуг в России развивается в рамках трех нацпроектов – «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Экспорт услуг».
Федеральный проект стартовал в 2019 году по инициативе президента. Тогда были определены цели и задачи: увеличить в сравнении с 2017 годом до 2024-го показатели в четыре раза. На сегодняшний день Тюменская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов страны. На российской неделе здравоохранения по итогам 2021 года мы были награждены четырьмя дипломами «Med Travel Leader» в разных номинациях.
«Очень много наших посетителей уходили с хорошим настроением улыбками и большими пакетами с тюменскими сувенирами. Активно интересовались нашей минеральной водой, термальными водами и продукцией из термальной воды для красоты, тела и здорового образа жизни. В первые часы стенд Тюменского региона был окружен гостями со всей страны. Даже в очередь вставали люди», – отметила Татьяна Новикова.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в День культуры на выставке «Россия» тюменский регион удивил иностранцев. Делегация представила свой культурный потенциал и продвигала бренд писателя Петра Ершова. Тюменская область стала лидером по реализации национальных проектов, в том числе и проекта «Культура».