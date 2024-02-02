"Авиакомпания Nordwind Airlines расширит маршрутную сеть в Махачкале"

Авиакомпания Nordwind Airlines, продолжая расширять свое влияние на Северном Кавказе, в весенне-летнем расписании планирует значительно увеличить число направлений, доступных из Международного аэропорта Махачкалы. Пассажирам будет предложено 21 прямой рейс, соединяющий столицу Дагестана с различными регионами страны, что сделает путешествие в республику еще более удобным и доступным.

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Из Международного аэропорта Махачкалы пассажиры смогут отправиться в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург (Пулково), Екатеринбург (Кольцово), Краснодар (Пашковский), Сочи (Адлер), Новосибирск (Толмачево), Казань (Казань), Уфу (Уфа), Пермь (Большое Савино), Ростов-на-Дону (Платов), Самару (Курумоч), Нижний Новгород (Стригино), Волгоград (Гумрак), Саратов (Гагарин), Тюмень (Рощино), Челябинск (Баландино), Омск (Центральный), Красноярск (Емельяново), Иркутск (Иркутск), Хабаровск (Новый), Владивосток (Кневичи) и другие города России, что значительно упрощает логистику и позволяет пассажирам с комфортом путешествовать в Дагестан.

Благодаря расширению маршрутной сети Nordwind Airlines, Республика Дагестан станет еще более привлекательным туристическим направлением, тем более, что регион обладает богатым историческим и культурным наследием, а также уникальными природными достопримечательностями, такими как горы, леса, реки, озера и побережье Каспийского моря.

Авиакомпания Nordwind Airlines предлагает пассажирам комфортабельные самолеты, высокий уровень обслуживания и доступные цены на билеты, что делает путешествия в Дагестан еще более привлекательными.