На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега». Такие проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени» предложил житель Нового Уренгоя Алексей Щелкунов.

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Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

Алексей Щелкунов предложил создать парк развлечений, используя брошенную технику, вагоны и остовы кораблей, которые будут украшены фэнтезийными персонажами. Таких много в ЯНАО. Он также на территории парка предлагает проводить экологические акции и организовывать производство экопродукции из переработанных материалов. В парке разместится «Театр снега».