На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега»
На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега». Такие проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени» предложил житель Нового Уренгоя Алексей Щелкунов.
Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.
Алексей Щелкунов предложил создать парк развлечений, используя брошенную технику, вагоны и остовы кораблей, которые будут украшены фэнтезийными персонажами. Таких много в ЯНАО. Он также на территории парка предлагает проводить экологические акции и организовывать производство экопродукции из переработанных материалов. В парке разместится «Театр снега».
Он будет представлять собой геодезический купол с прозрачной стеной. Она будет выполнять роль экрана и станет живым фоном для спектаклей и перформансов. Снег, дождь, северное сияние внесут элементы неожиданности и реалистичности в постановки.