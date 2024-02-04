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На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега»

На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега». Такие проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени» предложил житель Нового Уренгоя Алексей Щелкунов.

На Ямале хотят создать парк развлечений из заброшенной техники и «Театр снега»
© Unsplash.com

Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

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Алексей Щелкунов предложил создать парк развлечений, используя брошенную технику, вагоны и остовы кораблей, которые будут украшены фэнтезийными персонажами. Таких много в ЯНАО. Он также на территории парка предлагает проводить экологические акции и организовывать производство экопродукции из переработанных материалов. В парке разместится «Театр снега».

Он будет представлять собой геодезический купол с прозрачной стеной. Она будет выполнять роль экрана и станет живым фоном для спектаклей и перформансов. Снег, дождь, северное сияние внесут элементы неожиданности и реалистичности в постановки.

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