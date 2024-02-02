Студенты собрали достопримечательности Новосибирской области на одном сайте

Студенты механико-математического факультета НГУ Вячеслав Еремкин и Артем Галушкин создали сайт под названием «Красивые места Новосибирска» - там есть информация о достопримечательностях, исторических местах, природных объектах и необычных локациях региона – всего более 300 мест, рассказывают в пресс-службе вуза.

© runews24.ru

Еремкин и Галушкин в прошлом году получили грант в 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках студенческого стартапа. Студенты описали места, добавили фотографии и карты с уточнением маршрута, рассказали, в какой сезон и в какую погоду туда лучше ехать.

Еремкин отметил, что информацию брали в том числе от краеведов, а еще они лично выезжали на места и оценивали, достойна ли локация быть в списке.

Парни уже взялись за Алтай и Кемеровскую область, а в будущем хотят описать всю Россию, но для этого им нужны будут помощники. Кроме того, wheretogo планируют превратить в маркетплейс, где товаром станет информация о локациях. «Товары» обещают проверять.