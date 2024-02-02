Российским игорным зонам в туристических регионах не хватает сотрудников

Казино России испытывают кадровый голод. В игорных зонах «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская Монета» (Алтай) и комплексе Tigre de Cristal (Владивосток) на сегодня задействовано 4,2 тыс. сотрудников, а для укомплектования штата им необходимо еще 1,5 тыс. специалистов. Такими данными поделилась 2 февраля Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Больше всего в игорных кластерах сейчас востребованы профессионалы сферы гостеприимства и общепита – бармены, официанты, администраторы, повара. Но нужны и люди редких профессий – дилеры, аттенданты слот-залов.

Как поясняет исполнительный директор АИРИС Дмитрий Афиногенов, потребность в дополнительных сотрудниках растет в том числе и потому, что игорные зоны активно расширяют туристические услуги – открывают новые рестораны, оздоровительные комплексы, развлекательные площадки. Кроме того, количество туристов, посещающих казино, и связанные с ними объекты индустрии гостеприимства год от года увеличиваются.

Привлекать персонал сложно ввиду удаленности азартных кластеров от крупных городов – сотрудникам приходится выделять транспорт, чтобы они могли добраться до места работы, или же компенсировать часть стоимости проживания. Есть проблемы и с поиском людей, обладающих достаточным профессиональным опытом – необходимо организовывать дополнительное обучение.

Игорные кластеры предлагают зарплаты выше, чем средние по регионам, в которых они расположены. Например, средний доход сотрудников игорной зоны «Красная Поляна» – 78 тыс. руб. в месяц, а по Краснодарскому краю – 56 тыс. руб. В «Сибирской Монете» платят ежемесячно 60 тыс. руб., тогда как в Республике Алтай – в среднем 46 тыс. руб.

Отметим, кадровый дефицит – острый вопрос не только для игорных зон. Судя по множеству открытых вакансий на рекрутинговых онлайн-площадках, высокая потребность в сотрудниках сохраняется у гостиниц Сочи. Горничным готовы платить от 60 тыс. руб.

Барменам – от 50 тыс. руб.

Администраторы ресторанов могут рассчитывать на суммы до 120 тыс. руб. в месяц.

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