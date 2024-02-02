В Чечне планируют создать 225 номеров в модульных отелях

Модульные отели на 225 номеров построят в горных районах Чечни на средства федеральной субсидии, выделенной на 2023 2024 годы в размере более 301 миллиона рублей.

«Мы получили грантовую поддержку в размере 301 миллион рублей по нацпроекту и раздали предпринимателям для реализации 14 проектов. Они построят 225 модульных номеров на базах в Шатойском, Веденском, Итум-Калинском и Ножай-Юртовском районах. Это даст увеличение номерного фонда, которого не хватает из-за растущего турпотока», — сообщил ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

По его словам, крупная гостиница на 150 номеров строится на территории спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам».

«Там предусмотрены номера стандартного класса, апартаменты, террасы с прекрасным видом, бассейны, сауна, спортивные залы и многое другое. Отдельного внимания заслуживает внешний вид гостиницы, который дополнит архитектурную палитру всего комплекса», — отметил глава ведомства.

Две новые гостиницы появятся в Грозном и на курорте «Ведучи».