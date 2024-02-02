Пермякам предлагают летом отдохнуть на море за 13 тысяч рублей
Пермские турфирмы открыли продажу бюджетных путевок на море на лето 2024 года. Их стоимость начинается от 13,9 тысяч рублей на человека. В эту сумму входит проезд на автобусе и проживание в гостинице на десять дней.
«Автобусные туры на море 2024 уже в продаже. Маршрут: Пермь — Ижевск — Азовское море (станица Голубицкая) — Анапа — Витязево — Пермь. Стоимость проезда по акции раннего бронирования: 13950 рублей для взрослых и 13450 рублей для детей до 14 лет», — сообщает пермское турагентство «Uraltrevel» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Цены на автобусные туры на Черное море стоят дороже. В группе пермской турфирмы «Дом Солнца» в соцсети «ВКонтакте» сказано, что стоимость путевок начинается от 25,1 тысяч рублей на человека. Включен проезд на автобусе и проживание на 9-10 дней. Также можно поехать на поезде. В этом случае начальная цена тура повысится до 29,2 тысяч рублей. При бронировании до 1 мая здесь обещают сделать скидку 5%.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоят путевки на майские праздники из Перми. Цены начинаются от 28,4 тысяч рублей на человека.