Туристы раскупили места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон

В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, все места в отелях окрестности уже раскуплены, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на туроператоров.

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Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен. Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов.