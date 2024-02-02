Тематические площадки и зоны отдыха появятся в Вологде

Накануне в областной столице прошло обсуждение концепции проекта развития и благоустройства бульвара на улице Ильюшина. Трансляция встречи шла в социальной сети.

Разработкой концепции занимается Лаборатория развития городской среды Вологды совместно с архитектурным бюро «Парк». Работа над проектом началась в прошлом году. Было проведено социокультурное и градостроительное исследование, командой проекта была изучена история пространства и выявлены запросы вологжан.

Одно из любимых мест жителей на бульваре сегодня – входная площадь, где расположен самолёт ИЛ-28. Отсюда концепция проекта предлагает начать путешествие по бульвару авиации, рассказывая четыре истории из жизни самолёта:

1. Входная площадь расскажет про выдающегося авиационного конструктора С.В. Ильюшина, в честь которого назван бульвар. Здесь предлагается установить информационные стенды, организовать небольшие зоны отдыха с видом на памятник и установить декоративную подсветку самолета.

2. Экскурсия продолжается на внутренней площади бульвара, посвященной авиасообществу. Здесь предусматриваются места для встреч и общения, пространство для проведения мероприятий и небольшая кофе-точка.

3. Далее маршрут проходит через интерактивную площадку для детей и взрослых, где можно познакомится с устройством самолета. Игровое пространство расскажет об особенностях деталей самолетов ИЛ и познакомит с конструкторским бюро имени С.В. Ильюшина.

4. Завершится экскурсия в зоне торговой площади. Дизайн предлагаемых торговых павильонов отсылает к самолетам и вологодскому аэропорту.

«Важной задачей проекта является формирование комфортных и безопасных пешеходных связей. Кроме того, на бульвар выходят инженерные сети, которые проектом нужно вписать в общий дизайн пространства. Бульвар сейчас не рассматривается как место для отдыха, при этом, запрос жителей на это есть. В своём проекте мы поделили бульвар на несколько тематических пространств, а также включили прилегающие территории улиц и зелёных зон. На одной из них предлагается оформить сад для спокойного отдыха и прогулок», - говорит Архитектор бюро «Парк» Анастасия Балаева.

На встрече с жителями архитекторы обсуждали представленную концепцию и принимали идеи вологжан по благоустройству бульвара. Одним из тех, кто хочет видеть современное и красивое пространство стал вологжанин Виталий Крылов. В 1984 году он был одним из тех, кто устанавливал памятник самолёта Ил-28.

«Нужно устранить поребрики, не ямочный ремонт, а чтобы плитка была на всех дорожках. Нужно добавить газоны, ухаживать за ними. Также памятник можно освежить. Его, как правило, подкрашивают», - говорит Виталий Крылов.

Председатель совета ветеранов «ВПЗ» Галина Савельева живёт в микрорайоне с 70-х годов прошлого столетия. Она голосовала за благоустройство бульвара в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Давно ждала реконструкцию, голосовала за бульвар. Живу в микрорайоне с 1971 года. Мне интересно просто посмотреть, что предложат архитекторы. Ребята молодые, оставлю им решать, каким должно быть пространство. Лишь бы удобно для детей и взрослых», - говорит Галина Савельева.

Пожелания у жителей во многом общие. Многие из них уже нашли отражение в предварительной концепции: места для отдыха с детьми, прогулочные зоны, безопасные транзиты, спортивная зона, единый дизайн-код пространства.

«Я уже писала свои пожелания архитекторам. Думаю, у многих они совпадали, вижу есть детская и спортивная зона, сцена. В принципе, очень радует. Нам интересно, чтобы пространство было. Можно добавить более личные “хотелки”, например, самокатные дорожки, но основное всё есть», - говорит вологжанка Ольга Ляпустина.

Встречи с жителями и обсуждения будут продолжаться. Поучаствовать можно в онлайн-формате, для этого после знакомства с концепцией проекта ответьте на несколько вопросов анкеты по ссылке. Приступить к благоустройству бульвара планируют в этом году.

«В концепцию заложено несколько смыслов: это и район завода, рядом училище. Более яркий смысл – самолётная тема, она будет прослеживаться. Должны появиться интересные «фишки», вроде имитации взлётной полосы. Очень много решений связаны с обеспечением уюта. Радует, что в этом году мы благоустраиваем несколько пространств. Необходимо быстро обсуждать и находить нужные решения», - говорит главный архитектор Вологды Денис Поздняков.

По решению врио Губернатора Георгия Филимонова Вологде дополнительно было выделено 4,4 млрд рублей из областного бюджета. Часть этой суммы будет направлена на реализацию в этом году общественных пространств: второй очереди парка Ветеранов, парка «Евковка», бульвара на улице Ильюшина, бульвара на проспекте Победы и сквера у Вологодской областной картинной галереи. Также будет благоустроена привокзальная площадь Бабушкина по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», который появился по решению Президента РФ.