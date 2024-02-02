В Анапе в мае откроется отель с номерами от 194 тыс. рублей

В текущем году в Анапе откроется новый люксовый отель, стоимость тура в который будет начинаться от 194 тысяч рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Новая гостиница будет называться Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon. Она расположена на первой линии и откроется уже 25 мая.

За почти две сотни тысяч рублей отдыхающие получат проживание в стандартных категориях номеров с завтраками. Полный пансион будет стоить уже от 237 до 258 тысяч рублей. Летом номер на двоих за семь дней будет начинаться от 243 тысяч рублей на двоих с завтраками и от 284 тысяч рублей на двоих с полным питанием.