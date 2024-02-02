Четыре музея в Забайкалье обновят в 2024 году благодаря нацпроекту «Культура»

Финансовую поддержку на обновление оборудования получат забайкальский краевой краеведческий музей, хилокский краеведческий музей, музей природы в посёлке Агинском и краеведческий музей в селе Дульдурга. По нацпроекту «Культура» в этом году на эти цели выделено 27,4 миллиона рублей.

© 75.RU

В 2023 году новое оборудование получил сретенский краеведческий музей имени Александра Белявского. Там установили интерактивный сенсорный стол, компьютерное оборудование, шкафы и сейфы из металла, а также новые витрины и стенды для экспонатов.

В этом году по нацпроекту «Культура» Забайкальском краю направили 476 миллионов рублей для улучшения оснащения объектов культуры, поддержки сельских учреждений культуры и их работников, создания модельных библиотек, виртуальных концертных залов и продолжения реконструкции театра кукол «Тридевятое царство».

Ещё в 2021 году в своём традиционном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал обновление объектов культуры чрезвычайно важным направлением.