Для ямальцев открылась продажа авиабилетов на российские курорты

Авиакомпания «Ямал» запустила продажу билетов из городов ЯНАО на лето 2024 года. Ямальцам доступны 35 действующих субсидированных маршрутов — обновленная программа полетов будет действовать с 31 марта по 26 октября, сообщается на сайте компании.

С 1 мая в два раза увеличится частота полетов на юг России из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска. Рейсы из Салехарда в Сочи будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Из Нового Уренгоя — по вторникам, средам и пятницам, из Ноябрьска — по четвергам и воскресеньям, а из Надыма — по вторникам и субботам. Кроме того, летом вновь будут доступны рейсы из Ноябрьска и Надыма в Минеральные Воды. Из Ноябрьска они планируются по понедельникам, а из Надыма — по вторникам.

Из Салехарда в Минеральные Воды рейсы будут выполняться каждую среду, из Нового Уренгоя два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Также ямальцы могут отправиться в столицу Республики Алтай — перелеты из Салехарда в Горно-Алтайск проходят по субботам, а из Нового Уренгоя по воскресеньям. Обратные рейсы выполняются и в выходные дни. В сезон рейс Салехард — Уфа и обратно будет выполняться с дополнительной частотой по вторникам.

Новое расписание по маршруту начнет действовать с 7 мая по 24 сентября. Кроме того, продолжатся полеты по традиционным направлениям регулярных рейсов из аэропортов Ямала в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие города. С января 2024 года открыты новые маршруты из Ноябрьска и Надыма в Омск. Авиабилеты на рейсы авиакомпании «Ямал» можно приобрести в кассах авиакомпании и на официальном сайте www.yamal.aero.