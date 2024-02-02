Авиакомпания iFly откроет с 1 июня беспосадочный рейс Якутск - Сочи

Беспосадочный рейс из Сочи в Якутск и обратно откроет с 1 июня авиакомпания iFly, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Якутии.

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Вылеты из Сочи будут выполняться в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска - в 17:50 по вторникам и субботам. Время в пути по расписанию составит 7 часов 35 минут. Полетная программа будет действовать в течение всего летнего сезона и продлится до 12 октября 2024 года.

"Авиакомпания iFly с 1 июня 2024 года запускает прямой беспосадочный рейс Сочи - Якутск - Сочи. Полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжном самолете Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном агентстве развития туризма и территориального маркетинга, направление Якутск - Сочи становится все более популярным.

"Якутск является идеальной точкой входа в регион, откуда удобно организовывать радиальные маршруты в пределах трех часов пути", - сказали в агентстве.

Там подчеркнули, что действуют и аэропорты городов Нерюнгри и Мирного, которые также являются точками входа в регион.

Как отметили в агентстве, привлечение новых авиакомпаний-партнеров и расширение географии полетов являются одной из приоритетных задач в развитии туризма региона. В Якутии рассматривают вопросы о субсидировании регулярных рейсов и запуске чартерных программ для улучшения доступности Якутска.