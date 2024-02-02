Отдых в Крыму подарят на фотоконкурсе к 10-летию воссоединения региона с Россией

"Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию как участников, так и зрителей. В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.