Турпоток в Калмыкию за год вырос на треть

"Мы постоянно развиваем событийный туризм: к уже завоевавшим любовь наших гостей событийным мероприятиям, которые стали брендами региона, добавляем новые. В минувшем году, например, впервые провели фестиваль барханов с экстремальным марафоном по пескам, и он собрал множество гостей со всех регионов и зарубежья. По итогам 2023 года республику посетили более 120 тыс. туристов, турпоток вырос на треть", - сказал он.

В Калмыкию 7 апреля прибывает туристический поезд-отель "Цветущая степь", популярность которого у путешественников растет с каждым годом. Гости региона в рамках фестиваля тюльпанов не только знакомятся с уникальной по своей красоте природой степного региона и национальной кухней, но и совершают много активностей - занимаются йогой, посещают духовные практики, соревнования и заплыв на SUP-досках, этнографические выставки и мастер-классы. В рамках фестиваля барханов в этом году планируется расширить и сделать интересней экстремальный забег, спортивные мероприятия с участием квадро-мотоциклов.