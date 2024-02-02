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На сочинскую набережную планируют потратить 20 миллиардов рублей

Не менее 20 миллиардов рублей инвестируют в реконструкцию Приморской набережной в Сочи.

На сочинскую набережную планируют потратить 20 миллиардов рублей
© Свободная пресса

"В обновление Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 миллиардов рублей. Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже "Маяк". Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе", – сообщили в пресс-службе администрации города.

Приморская набережная Сочи – визитная карточка курорта, располагается в центре города вдоль моря: от морского торгового порта вплоть до проспекта Пушкина.

Ранее "СП" писала, что правительство РФ направит на финансирование заработных плат сотрудникам бюджетных организаций 5,5 миллиарда рублей.

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