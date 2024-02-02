На сочинскую набережную планируют потратить 20 миллиардов рублей

"В обновление Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 миллиардов рублей. Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже "Маяк". Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе", – сообщили в пресс-службе администрации города.