В поездах с панорамной крышей может появится детская игровая зона

Шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков сообщил, что на втором этаже поезда с панорамной крышей можно разместить кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую зону.

© Poslednie-novosti.com

Центр разработал дизайн новых пассажирских вагонов, включая вагоны для метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также концепт двухэтажного электропоезда с панорамной крышей AirSCP. Шаршаков описал различные варианты использования панорамной площадки, отметив, что она может быть использована для уединения, отдыха, а также для создания детской игровой зоны.