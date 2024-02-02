Известный путешественник назвал самое опасное животное на Южном Урале: вы будете удивлены
Самое смертоносное животное Южного Урала назвал опытный путешественник Олег Чегодаев. В топе наиболее опасных зверей медведь находится всего лишь на третьем месте.
«Самое опасное из животных на Южном Урале – клещ. От него погибло больше всего человек. И мыши, которые переносят геморрагическую лихорадку», – рассказал путешественник Чегодаев в эфире радио «КП-Челябинск».
Третье место занял медведь. По словам Олега, этот зверь встречается южноуральцам часто, особенно в горах. Поведение косолапого непредсказуемо, поэтому лучше никогда не видеть хищника в дикой природе. Для этого стоит помнить, что ходить по местам кормежек медведя крайне опасно: лучше обходить стороной ягодники, реки и поляны. Отправляться в поход в одиночку может быть опасно, а ночью – вдвойне. Путешественник порекомендовал вести себя в лесу как можно громче, отпугивая хищников.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на озере Большой Еланчик дважды увидели дикого медведя. Спасатели предупреждают об опасности для жизни отдыхающих на близлежащих базах. А в детский сад этим летом заглядывал лось.