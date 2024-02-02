Путешественник назвал самое опасное животное на Южном Урале: вы будете удивлены

«Самое опасное из животных на Южном Урале – клещ. От него погибло больше всего человек. И мыши, которые переносят геморрагическую лихорадку», – рассказал путешественник Чегодаев в эфире радио «КП-Челябинск».

Третье место занял медведь. По словам Олега, этот зверь встречается южноуральцам часто, особенно в горах. Поведение косолапого непредсказуемо, поэтому лучше никогда не видеть хищника в дикой природе. Для этого стоит помнить, что ходить по местам кормежек медведя крайне опасно: лучше обходить стороной ягодники, реки и поляны. Отправляться в поход в одиночку может быть опасно, а ночью – вдвойне. Путешественник порекомендовал вести себя в лесу как можно громче, отпугивая хищников.