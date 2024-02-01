Как попасть на экскурсию на Чиркейскую ГЭС

Чиркейская ГЭС в Дагестане стала первым объектом Русгидро, открывшим двери для туристов. Это популярная локация, в прошлом году здесь побывали 1354 человека. И у всех дух захватывает от красоты глубочайшего в Европе Сулакского каньона, бескрайней бирюзы крупнейшего на Северном Кавказе водохранилища и мощи высочайшей в России арочной плотины.

Как записаться?

Гидроэлектростанция расположена недалеко от Махачкалы, но попасть сюда не так просто. ГЭС — режимный объект. Бронировать экскурсию необходимо через специальную форму на сайте Русгидро. Гражданам России рекомендуют подавать заявку за 14 дней, иностранцам — за месяц. Именно столько времени может занять проверка документов потенциального туриста. И только потом служба безопасности ГЭС решает, допустить ли желающих на важный энергообъект.

В процессе записи на экскурсию нужно выбрать день. ГЭС открывает свои двери для гостей четыре раза в неделю: во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Затем необходимо выбрать время посещения: в 11 либо в 14 часов. Кстати, вы заранее можете увидеть, сколько свободных мест осталось на выбранные вами дату и время. Максимальное количество экскурсантов в одной группе — 20 человек. Но экскурсия состоится и в том случае, если группа не набралась: ее проведут даже для одного человека. Только имейте в виду, что детям младше 10 лет вход на ГЭС закрыт. Таковы правила.

При оформлении экскурсии приготовьте паспорта, а для детей — свидетельства о рождении. Их данные придется указать в заявке и загрузить фото нескольких страниц документов.

Последний шаг — указать контактные данные: электронную почту и номер телефона.

Сколько стоит?

После того, как все поля формы будут заполнены и вы ознакомитесь с правилами посещения ГЭС, можно переходить к оплате.

Стоимость экскурсии — 650 рублей. Для льготников (школьников, студентов, пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья) — 250 рублей.

Узнать статус своей заявки можно будет по номеру заказа на сайте. Для этого есть специальное поле — «Проверить статус заявки». Номер заказа указан в чеке об оплате, его пользователь получает на свою электронную почту сразу после оформления заявки на экскурсию.

Если по каким-то причинам администрация энергообъекта отказывает в допуске на ГЭС, деньги будут возвращены.

Как добраться?

От Махачкалы до КПП станции 80 километров, ехать около полутора часов. Но если вы едете на машине, добавьте время на махачкалинские пробки и на остановки по пути: наверняка вам захочется полюбоваться водохранилищем со смотровой площадки и сделать фото. Такси обойдется в 2 2,5 тысячи рублей. Но до ГЭС можно добраться и общественным транспортом. Дважды в день, в 12 и 15 часов, от Северного автовокзала Махачкалы в поселок Дубки, расположенный неподалеку от ГЭС, ходит маршрутка. Стоимость проезда — 250 рублей. Попросите водителя высадить вас возле ГЭС.

Что покажут?