Сэндбординг, рыбалка и кровь оленя на обед: зачем туристам ехать в Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ – это малонаселенный субъект Российской Федерации. Не все знают, где он находится, а расположен регион на севере Восточно-Европейской равнины. При этом большая часть НАО – за Полярным кругом. Столица субъекта – город Нарьян-Мар. Этот город называют жемчужиной Заполярья. НАО в отличие от ряда арктических регионов пока не очень известен среди туристов, но это не значит, что субъект не сможет удивить путешественников. Напротив, он врежется в память надолго. «ФедералПресс» выяснил, что можно посмотреть в регионе, чем там кормят и сколько будет стоить поездка.

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Что в первую очередь должны сделать туристы в НАО

О путешествиях в Арктику стали говорить совсем недавно. Раньше такие регионы редко рассматривали с точки зрения отдыха, но теперь ситуация изменилась. В России есть северные регионы, в которые часто ездят туристы. При этом НАО пока не является популярным туристическим направлением с точки зрения массового туризма.

Эксперты предложили топ-6 направлений для отдыха в НАО.

В НАО есть множество природных достопримечательностей, также можно увидеть знаменитые этнографические комплексыВ НАО есть множество природных достопримечательностей, также можно увидеть знаменитые этнографические комплексы

Пожить в чуме и увидеть северное сияние: чем можно заняться в Ненецком автономном округе

Рыбалка

«Рыбалка у нас ближе к морю или по рекам. Щуку можно половить. Если мы про семгу говорим, то за этим нужно отправляться непосредственно в сезон», – уточнил директор Центра арктического туризма Артем Навроцкий.

В регионе можно поймать больше 20 видов рыб. Среди них есть и щука, и налим, и даже корюшка. Желающие могут заняться подледной рыбалкой.

Охота

Артем Навроцкий отметил, что в НАО можно съездить на Вайгач, где гуся побольше, можно охотиться на оленя. Все зависит от финансовых возможностей заказчика. В регионе есть много мест, куда можно отправиться на охоту.

Этнографический туризм

В НАО можно приехать, чтобы переночевать в Чуме, увидеть, как живут настоящие ненцы, считает консультант отдела развития предпринимательства и туризма Ольга Лапина. Индивидуальный предприниматель, один из авторов идеи создания туристической кампании «Еду в НАО» Сергей Уваров добавил, что в НАО нет ряженых. Здесь можно познакомиться с жизнью настоящих оленеводов, а такое направление не может быть массовым.

Гастрономия

В НАО также приезжают, чтобы попробовать уникальные блюда. Выпить кровь оленя, съесть его мозг. Или же принять участие в гастрономических фестивалях. Кроме кухни ненцев, здесь также можно попробовать блюда поморов, жителей Коми и русских.

Северное сияние

Северное сияние можно увидеть во многих арктических регионах, и НАО не исключение. Но в Ненецком автономном округе есть свои преимущества. Дело в том, что даже в столице округа – Нарьян-Маре – проживает всего 23 579 человек. В связи с этим освещение населенного пункта не мешает наблюдениям.

Охотник за северным сиянием Виктор Куликов рассказал, что есть специальные приложения, где можно посмотреть различные прогнозы от спутников и выяснить, когда отправляться в путь. Кроме того, специалисты помогают туристам найти точку, где наиболее велика вероятность увидеть сияние. Для северного сияния нужны чистое темное небо и магнитная буря.

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Наиболее распространенный цвет северного сияния – бледно-зеленый. Он возникает в результате столкновения электронов с атомами кислорода. Инфракрасное и фиолетовое излучение получается в результате столкновения электронов с атомами азота.

Сэнбординг

Сэндбординг – вид спорта, заключающийся в езде на сноуборде по песчаным дюнам, барханам или насыпям в карьерах вместо снежных гор. Распространен в тех странах, где есть пустынные песчаные районы или же прибрежные зоны с песчаными дюнами. Раньше за таким развлечением нужно было ехать только за границу, но теперь это можно сделать и в НАО.

Какие достопримечательности есть в НАО

В Нарьян-Маре есть городской почтамт – это здание, которое немного напоминает сказочный терем или рыцарский замок. Строение по праву считается архитектурной жемчужиной Нарьян-Мара. Его возвели из бруса в 1952 году для нужд почтово-телеграфной службы.

В городе есть Богоявленский собор. Его возводили из оцилиндрованных кедровых бревен. Собор является примером аутентичной северорусской культовой архитектуры. Позже у храма построили колокольню, на которой установили 10 колоколов разного размера.

Есть в Ненецком АО и знаменитые на всю Россию музейные комплексы под открытым небом. Например, музей-заповедник «Пустозерск». В него входят памятники регионального значения Дом Шевелевых в Нарьян-Маре, Дом Сумарокова и здание Преображенской церкви в деревне Устье, памятник археологии федерального значения «Пустозерское городище» и прилегающие к нему земли. Городище находится примерно в 20 километрах от центра Нарьян-Мара.

Кроме того, популярностью среди туристов пользуется Шоинский маяк. Он находится в поселке Шойна на полуострове Канин в пограничной зоне на берегу Белого моря. Однако в Ненецкий автономный округ чаще всего едут за арктической экзотикой. Жители больших городов радуются возможности практически сразу увидеть тундру. В связи с этим большая часть достопримечательностей, которые стоит увидеть, также природные.

В частности, в НАО находится Ненецкий природный заповедник. Это уникальная охраняемая территория, полностью находящаяся за пределами Полярного круга. Занимает площадь около 3000 кв. км, большая часть относится к зоне морской акватории Баренцева моря. Здесь живут лебеди, гагары, моржи, тюлени, белые и бурые медведи, лисицы, зайцы, волки.

Также в регионе находится памятник природы «Каменный город». Каменные объекты причудливых форм в долине реки Белая – результат длительных процессов выветривания и разрушения песчаников. Гладкие останцы по форме имеют сходство со столбами, их высота доходит до 200 метров. Ландшафтное чудо раскинулось на площади 50 кв. км и признано памятником природы регионального значения.

В округе также есть термальное урочище Пым-Ва-Шор. Местность находится на границе с Республикой Коми. Название происходит от одноименного ручья. Включает восемь горячих минеральных источников, самых северных в континентальной Европе. Вода там чистая и пригодна для купания.

Какие арктические деликатесы ждут путешественников в НАО

Не оставит путешественников равнодушными и местная кухня. Гостей ожидает настоящая смесь культур и вкусов. В первую очередь путешественники смогут отведать традиционную кухню ненцев. Местные жители едят оленину, ягель, северные ягоды и напитки их них. Можно будет попробовать даже кровь и мозг оленя.

Кроме того, можно будет познакомиться с традиционными блюдами поморов. В данном случае речь идет о различных пирогах и блюдах из рыбы. В НАО также не забывают о русской кухню. Так что, если путешественники не склонны к экспериментам, можно будет есть привычные блюда. Корреспондент «ФедералПресс» выяснил, чем туристов будут кормить в северном регионе на завтрак, обед и ужин.

Завтрак

Сергей Уваров отметил, что арктический завтрак для него это в первую очередь пирог с северными ягодами, семга слабой соли, бутерброды с икрой. Из напитков можно попробовать иван-чай и различные травяные сборы. В НАО также предлагают отведать блины с творогом и сырники. На завтрак также можно съесть морошку с сахаром и со сметаной.

Обед

На обед в НАО предлагают уху из семги и пельмени с начинкой из этой рыбы. Кроме того, путешественники могут попробовать щучьи котлетки, жареный мох, кровяные оладушки. Желающим предложат даже костный мозг или сердце оленя и кишки, набитые рисом.

Ужин

Вечером туристы смогут полакомиться строганиной и бастурмой из грудки гусей, пастой с утиными сердечками в сливочном соусе, салатами с семгой, с белыми грибами, калитками. В регионе можно попробовать морсы и настойки из северных ягод, а также различные ягодные муссы.

Сколько стоит поездка в НАО

Все эксперты сходятся в одном. Поездка в НАО – удовольствие не их дешевых. Директор центра арктического туризма Артем Навроцкий уточнил, что цены снизить не получится. В основном это связано со сложной логистикой. Добраться до рыболовных и охотничьих участков не просто. Иногда приходится заказывать вертолет.

Билеты из Петербурга в Нарьян-Мар и обратно обойдутся примерно в 20 тыс. рублей на человека, следует из данных сервиса Aviasales. В гостинице за сутки также придется потратить около 5,5 тыс. рублей, уточняют опрошенные «ФедералПресс» эксперты. Средний чек в ресторанах НАО – 1,5–2 тыс. рублей. В эту сумму не входят напитки. Однако есть и преимущества.

«Я считаю, что наше направление одно из самых доступных для гостей центральной России. По сути вы садитесь в самолет примерно на 2,5 часа из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани или Перми и вы попадаете в Арктику. При этом эта Арктика не попсовая. Не раскрученный с точки зрения туризма регион», – уверен Сергей Уваров.

Он добавил, что поехать в НАО на два-три дня можно за 30 тыс. рублей. Но это самое дешевое предложение, придется себя ограничивать. Эксперт уверен, что лучшее путешествие в НАО длится примерно неделю. За этот период придется потратить около 100 тыс. рублей на человека. Это средняя цена. Верхняя граница трат может достигать 500 тыс. рублей на человека и даже больше.

Как часто туристы ездят в НАО

«За 2022 год прибыло 16,5 тыс. туристов, мы эту информацию берем от гостиниц. То есть это официальная статистика, мы их не вручную считаем в аэропорту... В 2023 году показатель стал 18,2 тыс. На 1,5 тыс. человек стало больше. Для нас это ощутимая цифра», – отметила Ольга Лапина.

Однако она добавила, что это не все путешественники. Некоторые туристы прилетают в регион и сразу же разъезжаются на рыболовные и охотничьи участки. Другие предпочитают снимать жилье, а не останавливаться в отелях. Таких путешественников также сложно посчитать.

Представители власти НАО уточняют, что в регионе туризм – не главный сектор экономики. Однако для сельского населения это хорошая подработка. Они могут организовывать рыбалки и пешеходные маршруты.

Портрет туриста в регионе также неоднозначный. Разные люди приезжают в НАО за разными впечатлениями. Например, если речь идет о рыбаках, это мужское население от 25 до 55 лет с доходами выше среднего. Это связано с большими зарплатами на то, чтобы добраться до места рыбалки.

Несмотря на столь богатую и насыщенную программу, Ненецкий автономный округ пока не является растиражированным направлением. Однако в регионе принимают ряд мер, чтобы эту ситуацию исправить. В частности, были введены субсидируемые рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и ряда других городов. Такие путешественники могут летать в НАО на выходные. Именно такие поездки не дали просесть туристической сфере субъекта в ковидный год. Кроме того, в регионе строят гостиницы и развивают инфраструктуру.

«На севере туризм нужно развивать аккуратно. Нельзя рассчитывать на массовость. Массовость испортит природу. К природе нужно аккуратно прикасаться. Может, на сегодняшний день и хорошо все», – заключил директор центра арктического туризма.