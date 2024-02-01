Власти ЯНАО обустроили для зимнего отдыха граждан катки и этнопарки

В ЯНАО с 2018 года появилось девять новых мест притяжения для зимнего отдыха, среди которых эко- и этнопарки, катки, благоустроенные площадь и детская площадка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа, работы на объектах продолжались в 2023 году.

© РИА Новости

«В Лабытнанги в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка „Коми-деревня“. В этом году в природно-этнографический комплекс „Нум“ в Ноябрьске построен ледовый городок со снежными горками и ледяными скульптурами сказочных персонажей. В Никольском сквере (Губкинский) в наступившем году обновлена иллюминация», — уточнили в пресс-службе.

Всего за пять лет в регионе было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. Жители могут посещать их круглогодично: зимой заливают катки, проводятся праздничные и спортивные мероприятия. Новые места притяжения в городах и селах округа: