Понятие «сельский туризм» хотят закрепить в законе

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается законодательно закрепить понятие «сельский туризм», как одно из направлений развития внутреннего туризма.

В настоящее время деятельность по оказанию услуг в сфере «сельского туризма» может осуществляться исключительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, при этом, по различным экспертным оценкам, доля услуг в сфере туризма на сельских территориях, оказываемых непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями, составляет не более 10 процентов от общего объёма туристских услуг на сельских территориях.

Авторы законопроекта отмечают, что лишь 4 процента туристских объектов, расположенных на сельских территориях, являются объектами «агротуризма», из которых только половина имеет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Таким образом, соотнесение «сельского туризма» только с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей является некорректной, и, более того, различное толкование данного понятия приводит к невозможности правильной идентификации объектов, относящихся к этому понятию и самоидентификации со стороны самих инициаторов проектов, говорится в пояснительной записке.

Также отсутствует официальная статистика деятельности, связанной с туризмом на сельских территориях. Общие статистические показатели не отражают данные по территориальной принадлежности туристических объектов, что значительно затрудняет принятие управленческих решений в части как их развития, так и разработки эффективных мер государственной поддержки.

Расширение понятия «сельский туризм» на предпринимательскую деятельность в сфере туризма на сельских территориях позволит не только разделить статистические показатели в сфере туристской деятельности на «город» и «село», по аналогии с иными статистическими показателями, но и позволит получить объективную картину происходящих процессов, а значит повысить уровень принятия управленческих решений на всех уровнях власти.