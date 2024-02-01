Три отеля из Екатеринбурга вошли в российский топ Hospitality Awards
Две гостиницы и один хостел, расположенные в Екатеринбурге, стали финалистами российской премии среди отельеров Russian Hospitality Awards.
Это Grand Avenue by Usta Hotels и Tenet – в номинации для трехзвездочных средств размещения, а также хостел Poshtel Vdali в своей номинации.
Представитель одного из финалистов сообщила, что премия считается престижной и прозрачной. В нынешнем отборе приняли участие восемь сотен объектов, каждый проверили трижды: это оценка экспертами, «тайными покупателями», на экспертном совете.
Известно, что в своем нынешнем виде премия реализуется с 2014 года. Организаторы декларируют цель повышения туристической привлекательности страны и рост конкурентоспособности гостиниц на внутреннем и мировом рынках. Примечательно, что премия продолжает проводиться и после февраля 2022 года, когда для мировых туристов Россия стала неочевидной страной для визита.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Екатеринбург вошел в топ из трех городов для бизнес-поездок.