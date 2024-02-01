Четыре новых туристических маршрута запустят в Нижегородской области

Четыре новых туристических маршрута на поездах запустят в Нижегородской области
Четыре новых туристических маршрута на поездах запустят в Нижегородской области в 2024 году, сообщает пресс-служба ГЖД.
Туристические поезда впервые начнут курсировать по мультимодальным маршрутам «Нижний Новгород – Ужовка – Большое Болдино» и «Нижний Новгород – Киселиха – Городец».
Также запустят новый пригородный поезд для туристов между Нижним Новгородом и Сеймой, а также реализуют образовательный проект по маршруту «Нижний Новгород – Арзамас».
Ретропоезд «Нижний Новгород – Арзамас – Нижний Новгород» и тематический тур «Полярный экспресс» тоже продолжат работать.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электропоезд-аналог «Ласточки» могут запустить в Нижегородской области.