Туристы могут обрушить цены на отдых в Краснодарском крае
\Российские туристы стали активно интересоваться отелями на Черном море в летний сезон. Но при этом, они просто интересуются, но бронировать их не спешат. Как заявил председатель экспертного совета ассоциации отельеров Дмитрий Богданов, таким образом можно обрушить цены.
Он отметил, что число обращений значительно выросло, но человек может отправить и 15 обращений, но ничего не забронировать. Массовое количество ранних бронирований может привести к падению цен весной.
В среднем, сейчас номер в Краснодарском крае стоит почти девять тысяч рублей. Больше всего бронируют отели в Сочи категорией «пять звезд».