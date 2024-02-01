Туристы могут обрушить цены на отдых в Краснодарском крае

\Российские туристы стали активно интересоваться отелями на Черном море в летний сезон. Но при этом, они просто интересуются, но бронировать их не спешат. Как заявил председатель экспертного совета ассоциации отельеров Дмитрий Богданов, таким образом можно обрушить цены.

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Он отметил, что число обращений значительно выросло, но человек может отправить и 15 обращений, но ничего не забронировать. Массовое количество ранних бронирований может привести к падению цен весной.