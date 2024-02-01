Названы лучшие города для отдыха в февральские праздники

«В Краснодаре число бронирований выросло на 85 %, в Москве – на 65 %, в Екатеринбурге – на 64 %, в Ярославле – на 45 %. В списке направлений для активных путешествий выделяются Иркутск (+39 %) и Шерегеш (+26 %)», – сообщает информационное агентство RuNews24.

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Наиболее популярными городами для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красная Поляна, Архыз и Териберка.

Как рассказали эксперты РСТ, в начале февраля сезон открывается на Байкале, а бронирование туров на этот период начинается еще летом. Туристы приезжают созерцать уникальный голубой лед, посещают бурятские этнографические комплексы, музеи, старообрядческие деревни, горячие источники и участвуют в красочных обрядах, связанных с Сагаалганом – бурятским Новым годом.

На зарубежные направления туристы отправляются в страны, где начинается активный сезон. В частности, Египет остается популярным выбором. По данным агрегаторов пакетных туров, продажи туроператоров в этом направлении превышают уровень прошлого года в среднем на 17 %. Египет остается в тройке лидеров среди популярных у российских туристов стран. Отмечается стабильный интерес к ОАЭ и Таиланду, где предостаточный объем перевозок и широкий выбор пакетных предложений.