Четыре калининградских санатория попали в топ-30 мест, где можно недорого поправить здоровье

Эксперты Ассоциации туроператоров России включили четыре калининградских санатория в список мест, где можно поправить здоровье и отдохнуть не хуже, чем на Кавказе. Стоимость недельной путёвки на двоих начинается от 30 тыс. рублей.

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По мнению представителей рынка, лучшие условия санаторно-курортного лечения в регионе предлагают пансионат «Зеленоградск» и светлогорские «Волна», «Янтарный берег» и «Янтарь».

«У Coral Travel поездка в санаторий «Зеленоградск» 2* (без дороги, на двоих на семь ночей, в феврале) обойдётся от 30,8 тыс. руб. Pegas Touristik предлагает проживание в санатории «Волна» 4* в Калининградской области. Цена за путёвку (стандартный номер с полным пансионом + лечение) с 18 по 28 февраля составит 63,8 тыс. руб.», — привели варианты поездок в ассоциации.