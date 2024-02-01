Отдых на Эльбрусе в 2024 году: трассы, курорты и цены

На южных склонах горы Эльбрус, в пределах природного парка «Приэльбрусье», расположен один из самых популярных курортов страны. Комплексы «Эльбрус Азау» и «Чегет» предлагают начинающим и опытным спортсменам трассы самого разного уровня, а туристам, далеким от горнолыжного спорта, — возможность полюбоваться живописными видами со смотровых площадок. Путешественников привлекает и развитая инфраструктура со множеством отелей, кафе, ресторанов и спа-центров. «Лента.ру» выяснила, сколько стоит отдохнуть в Приэльбрусье в зависимости от сезона и чем еще можно заняться на горнолыжном курорте, помимо катания на лыжах и сноуборде.

Главное о горнолыжных курортах Эльбруса

Как добраться: самолетом в Минеральные Воды или Нальчик, либо поездом до Минвод или Нальчика. Далее удобнее всего заказать трансфер или доехать на автобусе Основные курорты: «Эльбрус Азау» и «Чегет» Горнолыжный сезон: октябрь — май Часовой пояс: московское время Валюта: рубли

Когда лучше отдыхать на Эльбрусе

PR-менеджер сервиса бронирования отелей МТС Travel Анастасия Яковлева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что сезон катания на большей части трасс курортов Эльбруса длится с октября по май. На высоте более 3780 метров, по словам эксперта, можно кататься круглый год.

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» группы компаний «Слетать.ру» Ксения Андрианкова добавила, что комфортнее всего кататься в феврале и марте: в этот период больше солнечных дней, меньше ветра, хорошее качество снежного покрытия.

от -4 до -6 градусов по Цельсию составляет средняя температура на Эльбрусе в феврале–марте

Самым холодным месяцем считается январь, когда средняя температура составляет примерно минус восемь градусов, а в течение дня дует сильный ветер.

В мае воздух на Эльбрусе прогревается до одного-трех градусов выше нуля. В это время уже текут ручьи, иногда идет дождь. Нижнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе к тому моменту закрывают, но на верхних трассах все еще можно кататься.

Летом воздух в горах прогревается до плюс 15, в это время туристы обычно выбирают другие активности — кататься на самой вершине комфортно не всем.

В целом, климат Приэльбрусья считается мягким. Здесь почти всегда светит солнце — в некоторых долинах более 300 ясных дней в году.

Как добраться

На самолете

Ближайшие к курортам аэропорты находятся в Нальчике и Минеральных Водах. Последний расположен чуть дальше, но зато туда летает больше рейсов. В среднем полет из Москвы занимает три с половиной — четыре часа.

На поезде

Из Москвы до Минеральных Вод можно добраться на фирменном двухэтажном поезде «Кавказ», однако ехать придется почти сутки — 22 часа. Это быстрее, чем на любом другом поезде до Минвод: обычно время в пути составляет от 29 до 37 часов.

Как доехать до курорта

Следующей точкой пути после Нальчика или Минеральных Вод станет поселок Терскол, расположенный ближе всего к поляне Азау, где и находится курорт.

10 минут составляет время в пути из Терскола до подъемника на машине

Конечно, удобнее всего взять трансфер прямо до курорта. Однако в Нальчике недалеко от аэропорта есть автовокзал — до него можно дойти пешком за 15 минут. Из Минеральных Вод до курорта автобусом придется добираться дольше — через Нальчик с пересадкой.

Общественный транспорт довозит туристов с вещами и оборудованием до остановки в Терсколе. Дальше до места размещения необходимо взять такси.

Важно иметь в виду, что путь к поляне Азау лежит через Бакинское ущелье. Там нет серпантина, но многим туристам в дороге становится плохо из-за довольно резкого набора высоты — с 450 до 2300 метров. Поэтому стоит взять с собой необходимые средства самопомощи и ни в коем случае не пить перед поездкой алкоголь.

Какие курорты есть в Приэльбрусье

В Приэльбрусье работают два крупных горнолыжных курорта — «Эльбрус Азау» и «Чегет». По словам Ксении Андрианковой, первый больше подходит для семейного отдыха, а второй — для райдеров-экстремалов.

Широкие, без резкого перепада высот, трассы «Эльбруса» подходят для спокойного комфортного катания, в том числе для новичков и семей с детьми. Любителям острых ощущений и профессиональным райдерам стоит отправиться на «Чегет» — там более сложные трассы со значительными перепадами высот и есть возможность для фрирайда Ксения Андрианкова руководитель проекта по экскурсионным турам

Курорт «Эльбрус Азау»

Местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, улица Азау, 12GPS координаты: 43.2657013, 42.4788208Контактные данные: 8 (800) 200-56-42

Трассы

Анастасия Яковлева подчеркнула, что этот курорт, расположенный на поляне Азау, предлагает туристам семь склонов для безопасного катания, для новичков есть специальный учебный склон «Саби-парк». Синие трассы — пологие и широкие, включают красные участки. Общая протяженность трасс составляет 11 километров.

В начале 2024 года на «Эльбрус-Азау» открыли две новых трассы на спуске «Мир-Кругозор». Спуск к ним начинается с высоты 3500 метров. Пока трассы с техническими названием EP-4 и EP-5 работают в тестовом режиме, их открытие добавило еще 2,5 километра к общей протяженности горнолыжных маршрутов.

Карта трасс на курорте Эльбрус Азау:

Подъемники

На курорте работают три очереди гондольной канатной дороги. Длина и первой канатной дороги, и второй — почти 1800 метров. Высота не превышает 3000 метров. А вот третья из них считается самой высокой в Европе — ее максимальная высота составляет 3847 метров над уровнем моря, хотя длина всего 1686 метров.

Пропускная способность первых двух подъемников канатной дороги — 2400 человек в час, третий пропускает 1500 человек.

Для подготовки горнолыжных трасс на склонах работают ратраки, при необходимости на нижних участках используются снежные пушки.

Цены на ски-пассы на курорте Эльбрус Азау:

Курорт «Чегет»

Метоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, улица ЧегетGPS координаты: 43.2463570, 42.5242729Контактные данные: 8 (862) 233-10-18, 8 (862) 233-09-43

Трассы

«Чегет» — это курорт для экстремалов, говорит Анастасия Яковлева. Здесь работают 15 горнолыжных трасс в основном «красного» и «черного» уровней. В «Чегете» проводятся всероссийские и международные соревнования, так что это отличный вариант для опытных райдеров.

На трассах курорта, по словам эксперта, не работают ратраки, но зато есть сложные комбинированные варианты спусков, в том числе маршруты через сосновый лес.

На «Чегете» часто бывает лавиноопасно. На северном склоне и вовсе не рекомендуется кататься без гида Анастасия Яковлева пиар-менеджер сервиса бронирования отелей

Именно на этом курорте находится одна из самых сложных мировых трасс.

Перепад высот на трассах «Чегета» составляет от 2100 до 3050 метров. Знаменитые Чегетские бугры на второй очереди — еще один экстремальный вариант для лыжников и сноубордистов, которые хотят проверить свое мастерство.

Самая легкая трасса «Чегета» расположена на самом верху — на высоте 3070 метров. Там действует бугельный подъемник. Протяженность маршрута небольшая — всего 350 метров.

Карта трасс на курорте Чегет:

Подъемники

В отличие от курорта «Эльбрус Азау», на склонах Чегета работают только открытые подъемники. Нужно иметь в виду, что когда кресла проходят лесную зону, начинает дуть сильный ветер.

В основном здесь используются первые две очереди канатной дороги, поднимающие туристов на высоту до 3000 метров. На верхней части склона установлен бугельный подъемник, который обслуживает зеленую трассу для начинающих.

Цены на ски-пассы на курорте Чегет:

Где остановиться

На территории горнолыжного комплекса есть кафе, рестораны, магазины, отели, спа и так далее. Поселиться можно как в гостинице, так и в частном секторе недалеко от горнолыжных комплектов.

Кроме того, как отметила Анастасия Яковлева, за последнее время на курорте появилось множество современных вариантов размещения — например, срубовые глэмпинги с панорамными окнами, где приятно отдохнуть после катания. В некоторых также доступны спа и бани.

Где можно снять жилье в Приэльбрусье:

поляна Азау: там расположена первая станция подъемника. В 100 метрах от нее есть несколько гостиниц — это оптимальный вариант для тех, кто не собирается выезжать за пределы горнолыжного курорта; Чегет: расположен в пяти километрах от Азау. Здесь работают гостиницы, бары и рестораны. Многие заведения не закрываются до самой ночи; село Терскол: населенный пункт расположен в трех километрах от подъемников, здесь можно остановиться в частном доме или квартире. С бытовой точки зрения это более удобный вариант, чем гостиница — на батареях в квартире удобнее сушить экипировку, в любой момент можно воспользоваться стиральной машиной, кроме того, при наличии собственной кухни можно сэкономить на еде; село Эльбрус: расположено в 16 километрах от Азау. Здесь можно снять квартиру или номер в гостинице. Отели обычно предоставляют трансфер до горнолыжного курорта.

На местных курортах работает множество кафе, баров и ресторанов не только с местной, кавказской, но и с европейской кухней. Многие из них видовые и находятся возле трасс для катания Анастасия Яковлева пиар-менеджер сервиса бронирования отелей

Цены

На самолет

По словам Ксении Андрианковой, Кавказские Минеральные Воды входят в топ-3 направлений внутреннего туризма по уровню спроса на отдых в зимний сезон 2023–2024. Многие путешественники выбирают эту локацию за относительно близкое расположение к горнолыжным курортам Приэльбрусья.

4300 рублей составляет минимальная цена на авиабилет из Москвы в Минводы в феврале (данные на 26 января)

На туры

Стоимость тура начинается от 9900 рублей на человека. Отдельно оплачиваются проезд до точки сбора — Краснодара — и в обратном направлении, ски-пасс, спуск и подъем на канатной дороге, дополнительные услуги, в том числе аренда инвентаря Ксения Андрианкова руководитель проекта по экскурсионным турам

Особенной популярностью пользуются маршруты к главным природным достопримечательностям, полянам Азау и Чегет и нарзанным источникам, отметила эксперт.

«Цена недельного тура, без экскурсионной программы, на двоих с вылетом из Москвы в период конец января — середина февраля и размещением в отеле три звезды с типом питания "только завтраки" начинается от 53 800 рублей в Приэльбрусье и от 76 000 рублей в Минеральные Воды», — заключила Ксения Андрианкова.

На проживание

По словам Анастасии Яковлевой, цены на проживание в Приэльбрусье с середины января по май составляют в среднем 8000 рублей в сутки на двоих: можно забронировать как апартаменты, так и отель, например, в Терсколе или Азау.

Ски-пасс

Что касается стоимости ски-пассов, эксперт приводит следующие данные:

На «Чегете» ски-пасс обойдется в 1500 рублей на день. На курорте «Эльбрус Азау» цены стартуют от 9400 рублей для взрослых — на несколько дней, — и от 6100 рублей для детей Анастасия Яковлева пиар-менеджер сервиса бронирования отелей

При этом для детей от 6 до 13 лет предусмотрены скидки, но действуют они только при предъявлении свидетельства о рождении, загранпаспорта ребенка или паспорта одного из родителей с отметкой в разделе «дети». При получении детского ски-пасса присутствие самого ребенка обязательно.

Чем платить

С собой туристам стоит взять и банковскую карту, и наличные. Безналом будет удобнее расплачиваться на самом курорте — за оборудование и проживание. А вот наличные пригодятся в кафе, местных магазинах и для оплаты такси.

Чем еще можно заняться на Эльбрусе

В Приэльбрусье есть большой выбор активностей, в том числе для летних дней: сплавы по рекам, походы в горы и к водопадам, отдых с палатками, катание на лошадях. Зимой, кроме лыж и сноуборда, можно покататься на коньках и снегоходах.

В живописном Приэльбрусье большое количество интересных мест для посещения в свободное от катания время. Например, Поляна Нарзанов, где бьют минеральные источники, богатые железом, кальцием, магнием, калием и натрием Ксения Андрианкова руководитель проекта по экскурсионным турам

У туристов есть возможность попробовать целебную воду и отдохнуть на поляне, окруженной сосновым бором. Своими глазами стоит увидеть и другие природные достопримечательности.

Какие природные достопримечательности стоит увидеть в Приэльбрусье:

Голубые озера; Чегемские водопады; водопады «Азау» и «Девичьи косы»; трехцветное озеро Донгуз Орун-Кель; Баксанское ущелье; поляна Эммануэля в Джилы-Су.

Ксения Андрианкова добавила, что в селе Тегенекли расположен интересный и очень посещаемый Альпинистско-охотничий музей имени Владимира Высоцкого. «По словам туристов, в нем можно по-настоящему понять людей, которые не представляют свою жизнь без Эльбруса», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, на Эльбрусе туристы могут полюбоваться горными видами, даже если они не собираются кататься на лыжах, отметила Анастасия Яковлева. Канатные дороги доступны для всех путешественников (не только для лыжников) и работают круглый год.

Из кабины фуникулера, а затем и со смотровых площадок открываются виды на окружающие горы и долины. С пересадками канатная дорога поднимает туристов с высоты 2300 до 3847 метров Анастасия Яковлева пиар-менеджер сервиса бронирования отелей

Также летом популярностью у туристов пользуется экотропа в Поляне Нарзанов длиной три километра в одну сторону. На маршруте предусмотрены удобства — беседки, туалеты, а чтобы туристы не заблудились, по дороге висят указатели.

Тропа проходит через смешанный лес, по пути даже можно встретить животных: туров, рысей, лисиц и других.

Сама Поляна Нарзанов известна тем, что из-под земли там бьют минеральные источники, окрашивая все вокруг в красно-оранжевый цвет из-за высокой концентрации натрия, магния и кальция. Считается, что такая вода полезна при расстройствах пищеварения, заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания и нервной системы.

Планируя отдых летом, важно помнить, что с середины июля погода на Эльбрусе лучше — в том числе выпадает меньше осадков. В любом случае в путешествие с собой стоит взять непромокаемую одежду и обувь.

В целом Эльбрус — отличный вариант для отдыха в России, независимо от времени года. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, попробовав свои силы на самых экстремальных трассах или наоборот — впервые потренироваться под руководством инструктора.