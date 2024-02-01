В АТОР оценили перспективы введения цифрового паспорта туриста

Камнем преткновения для введения цифрового паспорта туриста может стать проблема развития цифровых сервисов в сфере туризма, так как сегодня у многих поставщиков таких услуг на это просто нет денег, считают эксперты.

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С идей ввести в России цифровой паспорт туриста, по аналогии с картой болельщика, на совещании «Цифровизация туристской отрасли» в Совфеде выступила сенатор Елена Шумилова. С помощью этого документа можно будет выстроить маршрут, оплатить проезд и проживание, а также получить скидки на услуги.

Цифровой паспорт туриста будет полезен не только путешественникам, но и тем, кто предоставляет туристические услуги. А в перспективе введение цифровых паспортов позволит создать единую информационную систему внутреннего туризма в России, сказала сенатор нашему изданию.

Как напомнили «Парламентской газете» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), идею с цифровым паспортом туриста выдвигали еще в 2019 году, а в 2020 году около 40 регионов такую систему даже опробовали.

«Сама идея имеет под собой здравый смысл, потому что сейчас нет единых площадок агрегирования туристических достопримечательностей, инфраструктуры, номерного, гостиничного фонда, экскурсионных бюро», — сказал нашему изданию вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Однако, по словам эксперта, камнем преткновения, о который может споткнуться реализация идеи, может стать проблема развития цифровых сервисов в сфере туризма, так как сегодня у многих поставщиков таких услуг на это просто нет денег:

«У тех же музеев нет IT-инфраструктуры и бюджетов на ее создание и развитие. То есть они не смогут быть встроены в эту систему».

«В связи с этим инициатива требует доработки, потому что без участия бизнеса или алгоритмов интеграции поставщиков услуг в эту систему получится расплывчатая и не всегда удобоваримая конструкция», — заключил Мурадян.