Число туристов в Москве и Московской области растет, но к рекордным цифрам есть вопросы

В Москве и Московской области подсчитали количество туристов, которые посетили оба субъекта федерации в прошлом году. Цифры, как и динамика, впечатляют.

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«Туристическая отрасль столицы в 2023 году вновь побила рекорды, несмотря на санкции. Москву посетили 24,5 млн гостей. Объемы турпотребления достигли 1,3 трлн руб., превысив показатели 2019-го», – рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

При этом 90% гостей прибыли из России, а среди иностранцев безусловными лидерами стали граждане КНР.

Подмосковье хоть и отстало, но несильно – в регион в течение 2023-го приехали более 23 млн отдыхающих (на миллион больше, чем в 2022-м). А самыми популярными направлениями, по словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров.

Нет сомнения, что в условиях санкций и полузакрытых границ внутренний турпоток растет – показатели увеличились практически во всех более-менее интересных для туристов регионов. Однако к конкретным цифрам, предоставленным властями, есть вопросы. Дело в том, что годовых данных Росстата по турпотоку еще нет, поэтому не совсем понятно, как считали отдыхающих. А если сравнивать отчеты чиновников с официальной статистикой, можно прийти к предположению, что она несколько завышена.

Судите сами. В 2022 году, по данным Росстата, в Москву было совершено 16,9 млн турпоездок (то есть поездок на срок от 24 часов до года или с осуществлением как минимум одной ночевки), в Московскую область – 16,8 млн. Как видно, разница с тем, что объявили власти по поводу количества туристов в прошлом году, довольно существенная. Подтверждают это и оперативные сведения Росстата за 2023 год. Например, в Москву в период с января по ноябрь было совершено 18 млн турпоездок, в Подмосковье – 15,7 млн. То есть если столицу и ее окружение, как объявили об этом власти, посетили за год 24,5 и 23 млн туристов, то только за декабрь должны были приехать 6–7 млн человек. С одной стороны, логично предположить, что всплеск дали новогодние каникулы. С другой – непонятно, как туристов отделяли от тех, кто в течение года приезжал в командировки, к родственникам, с целью транзита или по другим причинам. Например, известно, что многие жители Подмосковья каждый день ездят в Москву на работу и обратно, а москвичи – выезжают на дачи.

Очевидно, что вся эта путаница с цифрами проистекает от разных методик подсчета. «Понятно, как считали. Посетители всех парков, катков и выставок – это все туристы. Посчитали туриста в трех музеях – вот тебе и три туриста. Провели уличный фестиваль, выяснили коэффициент приезжий/москвич – вот и еще полмиллиона», – рассказал TourDom.ru специалист с опытом работы в госструктурах.

При этом, по его мнению, более адекватной оценкой турпотока являются данные числа туристов, размещенных в гостиницах. А тут совершенно другая картина. Так, в 2023 году в отелях, гостевых домах и прочих коллективных средствах размещения в России останавливались 73 млн человек. Доля Москвы – 11,8%, Московской области – 6,9%. Соответственно, 8,6 и 5 млн человек за год.

«А в общей статистике – все в одну кучу: экскурсанты, посетители выставок, концертов, все, кто заехал, поел и так далее», – добавил эксперт.

Странности со статистикой заметны и на федеральном уровне. Так, если верить Росстату, то за первые девять месяцев прошлого года был достигнут один из ключевых показателей нацпроекта «Туризм» – 135 млн турпоездок. По плану правительство собиралось выйти на этот уровень только к 2030 году.