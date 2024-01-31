Голубые озера изменят режим пользования к концу 2025 года

К концу 2025 года особо охраняемая природная территория республиканского значения "Голубые озера" под Казанью изменит режим пользования, сообщают "Новости Татарстана" телеканала ТНВ. Сегодня изменение режима посещаемости обсудили в казанском Кремле.

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Уникальная среда Голубых Озер все больше притягивает людей — ежегодно сюда приезжает 20 тысяч человек, почти по тысяче в сутки. Как говорят специалисты, бесконтрольное посещение пагубно влияет на памятник природы. Власти считают, что нужно найти компромисс между туризмом и бережным отношением.