S7 изменила противообледенительную обработку Boeing 737 после нескольких авиаинцидентов

Авиакомпания S7 Airlines решила измениить противообледенительную обработку самолетов Boeing 737 после нескольких авиаинцидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

© Сетевое издание m24.ru

"S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях", – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснили, что неустойчивую работу двигателя провоцировало загрязнение лопаток компрессора двигателя. Туда некоторое время попадали частицы противообледенительной жидкости. При этом сам двигатель во всех случаях был полностью исправен и его работа не нарушалась, заверили в компании.